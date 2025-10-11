8 ka duwa sa Cesafi karong adlawa

Walo ka mga duwa ang ipasundayag sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) karong Dominggo, Oktubre 12, 2025, sa Cebu Coliseum.
Ang tibuok adlaw nga basketball action motapos sa mainiton nga duwa sa rivals, ang reigning champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ug ang University of Cebu (UC) Webmasters alas 6 sa gabii.
Ang UV mopusta sa ilang perpekto nga 5-0 (win-loss) record.
Ang UC sa laing bahin, gustong makabalos human sa ilang pagkapildi sa UP Cebu Fighting Maroons niadtong Septiyembre 30.
Sa makasaysayanong lakang, ang Cesafi unang mopahigayon og walo ka duwa sa usa ka adlaw.
Sumala ni Deputy Commissioner Danny Duran, ang mga duwa nga naka-schedule unta niadtong Sabado gibalhin sa Dominggo sa buntag tungod kay gamiton ang Coliseum alang sa adlawng natawhan ni Atty. Augusto Go sa Oktubre 11.
Sugdan ang adlaw sa duwa sa high school division, ang Don Bosco Technical College ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, dayon sundan sa reigning champion SHS-Ateneo de Cebu Magis Eagles batok UCLM Baby Webmasters.
Sa alas 10:30 sa buntag, magsangka ang Fighting Maroons batok sa Benedicto College (BC) Cheetahs, samtang magtigi usab ang USJ-R Jaguars ug USPF Panthers sa college division.
Ang hapon nga mga duwa magsugod alas 1:30, diin Baby Cheetahs mobatok sa USJ-R, samtang sa laing high school matchup, magbangga ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug ang CIT-U Junior Wildcats.
Ang CIT-U magtigi sa University of San Carlos sa second to the last game, sa dili pa magsangka ang UV ug UC. / RSC