8 ka mga balay naugdaw sa sunog sa Lapu-Lapu

Walo ka balay ang gibana-bana’ng hingpit nga naugdaw sa sunog nga nahitabo sa Sitio Kagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, niadtong Biyernes sa buntag, Nobiyembre 7, 2025.
Ang maong insidente nakaapekto sa 42 ka mga indibidwal gikan sa 11 ka pamilya.
Base sa report ni Fire Officer 3 Jopet B. Obiña sa Lapu-Lapu City Fire District, ang sunog gi-report sa ilang buhatan mga alas 8:55 sa buntag ug niabot sa first alarm usa ka minuto ang milabay. Ang mga bombero nga niresponde nakaabot sa lugar alas 9 sa buntag.
Dali kaayong nikatap ang kalayo sa usa ka andana ug dos andanas nga mga kabalayan.
Gisaka sa mga awtoridad ang alarma ngadto sa second level sa alas 9:05 sa buntag, sa wala pa gideklara nga under control sa alas 9:23 sa buntag ug hingpit nga napalong pagka alas 9:27 sa buntag.
Hinuon, walay gikatahong nasamdan sa maong sunog.
Si Norman Abordonado, usa sa mga residenteng naapektuhan, miingon sa SunStar Cebu nga ang ilang balay nahimutang duol sa balay diin giingong nagsugod ang sunog.
Isip usa ka amahan sa usa ka tuig nga bata, nahinumdom siya nga nakadungog og mga silingan nga nagsinggit samtang mikatap ang kalayo. Mao kini ang nagtukmod kaniya nga segurohon una ang iyang anak sa dili pa siya maningkamot nga luwason ang ilang nahabilin nga mga butang.
Matod ni Abordonado, bisan pa nga naluwas ang ilang dapit gikan sa Bagyong Tino, wala gyud siya magdahom nga mawad-an sila sa ilang balay tungod sa sunog. / DPC