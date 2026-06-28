8 ka railings gidaro sa ‘hubog’ nga Koreano

Tungod sa tumang kahubog, nawad-an sa kontrol sa iyang gimanehong SUV ang usa ka 34-anyos nga Korean national hinungdan nga nadaro niini ang walo ka railings padulong sa flyover sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo, alas 4:00 pasado sa kaadlawon niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026.
Ang maong langyaw giila lang sa alyas nga "Hyun", temporaryong nagpuyo sa Dakbayan sa Mandaue.
Subay sa pakisusi sa mga awtoridad, gikan sa usa ka club si Hyun kauban ang iyang stepson ug paingon na unta mopauli sa Mandaue. Giingong kusog kaayo ang dagan sa Fortuner ug nag-ekis-ekis na kini sa karsada sa wala pa mobangga sa mga railing.
Tugod sa kakalit sa panghitabo, usa ka nagsunod nga nag-motorsiklo ang wala na makabantay sa nangatumbang railings hinungdan nga natumba usab ug nakaangkon og mga pangos sa tuhod.
Dihang naabot ang mga sakop sa Traffic Enforcement Unit (TEU), nagmaoy matud pa si Hyun tungod kay gusto na kining mopauli. Misulay pa kini pagpadagan sa iyang sakyanan apan daling napugngan sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Gawas sa pag-ikyas, namasangil pa ang langyaw nga gikuha sa mga mirespondeng polis ang iyang kwarta nga nagkantidad og P200,000. Apan sa gihimong pagsusi, nasakpan nga wala diay kini nagdala sa maong kantidad.
Tungod kay dili na maminaw sa mga awtoridad, napugos ang kapolisan sa pagdala ni Hyun sa buhatan sa TEU alang sa tukmang disposisyon ug pagpasaka og kaso. / JDG