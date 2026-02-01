8 ka tawo naangol human gidaro sa multicab sa barangay kapitan

Moabot sa walo ka mga indibidwal ang nanga-angol human sila gidaro sa multicab nga giingon’g nawad-an og brake pasado alas 11:00 sa gabii, Enero 31, 2026, sa may Barangay Candulawan, lungsod sa Minglanilla.
Base sa gihimong imbestigasyon sa Minglanilla Police Station, ang multicab nga gimaneho sa barangay kapitan sa Poblacion Ward II nga si Johnny Floyd Castañares nagdulhog paingon sa national highway sa maong lungsod.
Apan pag-abot sa lugar sa nahitaboan, giingon nga nikagar ang brake sa maong sakyanan ug didto mideretso sa mga tawo nga nagsayaw-sayaw tunga sa karsada.
Ang mga nanga-angol nagselebrar niadtong higayona sa piyesta sa Balaang Bata Sr. Santo Niño sa ilang lugar.
Human sa hitabo, daling gidala ang mga nanga-angol sa tambalanan, samtang si Castañares mitahan sa iyang kaugalingon sa Minglanilla Police Station.
Hinuon, nipasalig ang kapitan nga mo-abaga sa tanang galastohan sa pagpatambal sa mga biktima.
Sa kasamtangan, anaa na sa luwas nga kahimtang ang mga biktima ug gikatakda nga mag-atubang og balik ang barangay kapitan og ang mga biktima sa Minglanilla Police Station karong adlawa, Lunes, alang sa dugang husay. / JDG