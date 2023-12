8 ming-eskapo sa OSC gipangita

Nagpa­dayon ang rescue ope­ra­­tions sa kapulisan sa dak­ba­yan sa Sugbo batok sa walo ka mga Children in Conflict with the Law (CICL) human nakabalik na ang upat sa pasilidad sa Ope­ration Second Chance (OSC) sa Doming­go, Dis­yembre 24, 2023.

Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga nakig-alayon na sila sa mga ginikanan niining maong mga CICL aron makatabang sa pagpatahan kanila.

Kasagaran sa ilang mga kaso mao ang murder, homicide apan ang labing daghan bahin sa ilegal nga drugas.

Tungod niini, gipanawagan ni Dalogdog ang maong mga menor nga labing maayo mobalik sila sa pasilidad aron dili madugangan ang ilang giatubang nga kaso.

“Among panawagan sa mga ginikanan sa mga batan-on nga nigawas gikan sa Operation Second Chance nga i-surrender na ninyo na ang inyong mga anak kay kon dili ninyo i-surrender, mas madagdagan ang ilang kaso, madagdagan ang ilang penalty,” matod ni Dalogdog.

Gibutyag niya nga human sa insidente, dali sila nga nakigtagbo sa mga opisyal nga nagdumala sa OSC kon unsay hinungdan kon nganong nangikyas ang mga CICL.

Nasuta nga sila nangagi sa dapit nga huyang ang koral ug yano ra sila nga nakagawas.

Tungod niini, iyang giawhag ang management nga ipatuman na ang una nila nga mga rekomendasyon sama sa pagbutang og ikaduhang gate aron dili mayano-yano sa paggawas sa mga CICL.

Gibutyag sa CCPO director nga dunay upat ka mga polis ang gi­destino sa pasilidad apan wala sila tugoti nga makasulod subay sa kamandoan sa management.

Usa sa gisugyot ni Dalogdog nga molusad ang management og greyhound operations matag semana aron kadtong mga kontrabando nga gipangtagoan makuha.

Human sa insidente, naka sakmit ang mga polis og mahait nga mga hinagiban sama sa ice pick, improvised nga kutsilyo ug tubo.