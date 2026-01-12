8 na patay sa midahili nga basura sa Binaliw

Ningsaka na sa walo ang gidaghanon sa mga nangamatay sa pagkahugno sa Binaliw landfill, samtang 28 ka tawo ang nagpabilin nga wala pa makit-i sa nagpadayon ang search, rescue, and retrieval operations, sumala sa “situation report” nga gipagawas Lunes sa buntag, Enero 12, 2026.
Sukad alas 8:48 sa buntag niadtong Enero 12, 18 ka tawo na ang narehistro nga nasamaran ug kasamtangang giatiman sila sa duha ka ospital diin 11 sa North General Hospital ug pito sa VISMED Medical Center.
Ang walo nga namatay gidala na sa St. Peter Funeral Homes sa Imus para sa husto nga pag-atiman ug pag-ila.
Sa 28 ka mga tawo nga missing o wala pa makit-i, 21 niini mga trabahante sa
Prime Waste Solutions ug pito ang gikan sa mga subcontractor.
Ang mga rekord padayon pa nga gitan-aw uban sa pagpakigtambayayong sa Prime Waste ug sa Department of Social Welfare and Services (DSWS).
Ang operasyon nagpadayon diin dunay 248 ka mga personnel nga gipakatap gikan sa nagkalainlaing ahensiya nga naglakip sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Army ug Navy, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, DSWS, Department of Public Works and Highways, Philippine Coast Guard, mga lokal nga kagamhanan, ug mga pribadong grupo ug boluntaryo.
Isip tubag sa mga kabalaka sa pamilya sa mga biktima tungod sa giingong hinay nga pagluwas, gipasabot ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang mga “team” nagpabilin sa “rescue mode” bisan pa man og nilapas na ang insidente sa 72 ka oras.
Ang kakuwang sa espesyal nga ekipo giila nga maoy dakong rason sa hinay nga dagan sa “search and rescue operations.”
Matod ni Archival, ang mga responder naglihok pa gihapon sa paglaom nga aduna pa’y buhi sa mga natabunan ilawom sa dako nga pundok sa basura. / CAV