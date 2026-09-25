8 nadakpan sa nightwatch patrol

Nakasikop ang Cebu City Police Office (CCPO) og 8 ka mga suspek nga nalambigit sa ilegal nga drugas ug armas atol sa gipahugtan pa nga Nightwatch Aggressive Patrol Operations gikan sa alas 9 sa gabii hangtod sa alas 12 sa tungang gabii sa Huwebes, Septiyembre 24, 2026.
Moabot sa 75 ka mga personnel sa CCPO ang nisalmot sa ikaduha ka semana sa bag-ong gilusad nga operasyon ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Ricky Sumalde.
Ilang girumbo ang duha ka barangay nga dunay problema sa krimen ug ilegal nga drugas nga mao ang Duljo-Fatima ug Mambaling.
Gipatuman sa kapulisan ang Oplan Bulabog, Oplan Galugad, Oplan Bakal lakip na ang mga ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa datos nga gipahibawo ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, ang deputy city director for operation sa CCPO, 8 ang ilang nadakpan sulod lang sa tulo ka oras, 4 niini nadakpan sa ilegal nga drugas diin nakuhaan og 18.93 gramos sa gituohang shabu, samtang 2 ang nakuhaan og armas nga kalibre 9mm ug usa ka 38 nga pistol, samtang ang laing duha nalambigit sa ilegal nga drugas.
Dugang 75 ka mga tawo ang gipang-warningan ug gipangbuhian ra sab human makalapas sa nagkalainlaing local ordinance sama sa pag-inom sa publikong lugar, paghukas, pagpanigarilyo, pnaglabay og basura sa bisan asa ug pagpangihi daplin sa dalan.
Ang mga nadakpan pulos gipaubos sa booking procedures ug ang mga nakuha nga ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Unit.
“We will continue to intensify our police operations, strengthen police visibility, and sustain our proactive law enforcement efforts to ensure peace and order throughout Cebu City. Through the coordinated efforts of our police units, we remain committed to protecting our communities and ensuring the safety and security of every Cebuano,” matod ni Sumalde. / AYB