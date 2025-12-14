8 patay, 4 naangol sa road crash

Walo ka mga tawo ang nangamatay samtang upat ang nangaangol human naguba ang brakes sa usa ka sakyanan samtang nagdagan sa dapit nga bakilid sa Sitio Tumampon, Barangay Tiguib, Ayungon, Negros Oriental, niadtong Disyembre 13, 2025.
Giila sa kapulisan ang mga namatay nga sila si Edwin Deguit Sr., Zenaida Sabanal, Libby De Jesus, Ernesta Villasco, Anabelle Devero, Elphy Deguit, Chinly Magalso, ug Artilana Deguit.
Ang mga naangol mao sila si Fibronia Agcaoili, Dehino Maylinda, ug duha ka menor de edad.
Nakita sa mga rekord sa Negros Oriental Police Provincial Office (Norppo) nga ang sakyanan gimaneho ni Juan Maratas, 56, usa ka residente sa Barangay Bagacay, Dumaguete City, nagdala og daghang mga pasahero paingon sa sementeryo mga alas 9:30 sa buntag aron motambong sa death anniversary sa ilang paryente.
Ang drayber giingong kalit nga nakasinati og pagkadaot sa brakes, hinungdan nga nawad-an siya og kontrol sa sakyanan. Ang sakyanan naligid sa rocky terrain o batoon nga dapit.
Si Maratas, kinsa wala naunsa, nisulti sa kapulisan nga nisulay siya sa pagpahunong sa sakyanan, apan ang brakes giingong wala mogunit.
Ang mga biktima nakaangkon og mga samad. Unom kanila ang nangamatay dihadiha dayon sa dapit sa aksidente.
Ang Norppo padayon pa nga nagpahigayon og lawom nga imbestigasyon sa maong aksidente. / MAP