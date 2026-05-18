8 patay sa bangga sa tren ug bus sa Thailand

Susihon og maayo sa mga awtoridad sa Thailand ang hinungdan sa pagkabangga sa tren ug bus sa Bangkok ug tabangan ang mga naangol, matod pa ni Prime Minister Anutin Charnvirakul niadtong Sabado sa gabii didto sa mismong dapit sa nahitabuan.
Walo ka kinabuhi ang nakalas sa maong aksidente, samtang 32 ang naangol, sumala sa pamahayag sa Ministry of Transport sa Thailand.
Ang tanang nangamatay mga pasahero sa bus.
Mga alas 3:40 sa hapon (lokal nga takna), usa ka tren nga nagbiyahe gikan sa lalawigan sa Chachoengsao paingon sa Bang Sue sa Bangkok ang nakasugat ug nibangga sa usa ka bus sa may riles sa tren sa tunga-tunga sa Bangkok.
Kini nakamugna og sunog nga inubanan sa mga tingog sa mga nabuak nga butang. Pipila ka mga awto ug motorsiklo ang naapil sab sa maong disgrasya.
Daling niresponde ang mga rescue team sa dapit aron palungon ang kalayo ug ipahigayon ang pagluwas sa mga pasahero.
Napalong sa hingpit ang nagdako nga kalayo, ug ang tanang naangol gidala na sa labing duol nga mga tambalanan. /Xinhua