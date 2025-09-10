8 sa 30 ka luxury cars sa mga Discaya way klarong dokumento

Sa 30 ka sakyanan sa magtiayong Discaya nga anaa karon sa kustodiya ug kontrol sa Bureau of Customs (BOC), walo ang giila nga “very much problematic,” nga mahimong moresulta sa forfeiture ug seizure.
Atol sa usa ka press conference, si BOC Commissioner Ariel Francisco Nepomuceno niingon nga ang mosunod nga mga sakyanan sa mga Discaya walay import entry ug certificate of payment records nga posibleng nagpasabot nga kini “smuggled:”Rolls-Royce, Bentley Bentayga, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-AMG G63, Mercedes-Benz G500, Toyota Land Cruiser 300, ug Lincoln Navigator.
“This means there is no proof of what he actually paid for. So, this will be subject to our warrant of seizure and detention for forfeiture proceedings,” matod ni Nepomuceno.
Sigon niya nga ang magtiayong Discaya gihatagan og 15 ka adlaw aron sa paghatag sa gikinahanglang dokumento alang sa mga luxury car.
Matod niya nga laing pito ka high-end nga mga sakyanan sa mga Discaya ang ipaubos sab sa imbestigasyon, tungod kay kini adunay import entry documents apan walay certificate of payment, nga usa usab ka “red flag.”
Dugang ni Nepomuceno, 14 ka laing mga sakyanan sa mga Discaya ang gipalit gikan sa authorized sellers apan ipaubos gihapon sa post-entry audit.
Lima sa mga luxury vehicles nisulod pinaagi sa Batangas port, tulo sa Cebu, unom gikan sa Port of Manila, pito pinaagi sa Manila International Container Port, ug walo gikan sa wala pa mailhi nga mga pantalan.
Si Nepomuceno niingon nga ang ahensiya adunay labing minos 10 ka mga “persons of interest” kalabot sa giingong “illegal entry” sa mga luxury cars sa mga Discaya.
Ang commissioner niingon nga ila sab susihon ang mga sakyanan sa ubang mga personalidad nga gihisgutan taliwala sa nagpadayon nga imbestigasyon sa anomaliya sa flood control projects.
Niadtong Lunes, Septiyembre 8, sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry sa anomaliya sa flood control projects, si kanhi Bulacan First District assistant engineer Brice Ericson Hernandez gipangutana sa mga senador mahitungod sa iyang mga sakyanan nga naglakip sa Toyota Supra nga nagkantidad og P4 milyunes, usa ka Dodge Challenger nga nagkantidad og P7 milyunes, usa ka 2022 Ducati nga motorsiklo nga nagkantidad og P2.2 milyunes, ug usa ka BMW R2150 nga nagkantidad og P1.2 milyunes.
Ang iyang asawa adunay Lamborghini Urus Performante nga nagkantidad og mga P30 milyunes. / TPM /SunStar Philippines