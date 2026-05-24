8 tiklo sa swertres; usher nakuhaan pa og shabu

Gibalhog sa selda ang walo ka mga indibidwal human nadakpan sa sunodsunod nga operasyon batok sa illegal nga sugal nga "swertres" sa nagkadaiyang dapit sa Sugbo gikan niadtong Mayo 22, hangtod Mayo 23, 2026.
Didto sa Brgy. Calumboyan, lungsod sa Sogod, napusasan niadtong Biyernes sa gabii ang usher nga si alyas "Pacquito", 39. Sa pagrekisa kaniya, nakuhaan siya og pitaka nga adunay duha ka putos sa shabu nga balor og P680 ug halin nga P250.
Sa Barangay Lubo, Sogod, nasikop usab ang coordinator nga si alyas "Ramil", 52, uban sa iyang kaubang usher nga usa ka senior citizen.
Niadtong Sabado sa gabii, usa ka inahan ang nadakpan sa Brgy. Banhigan, Badian, diin nakuha gikan kaniya ang mga stub sa sugal ug halin nga P150. Laing inahan usab ang natiklo sa Barangay Alawijao.
Didto sa Brgy. Poblacion, Samboan, gidakop si alyas "Wilma", 36, usa ka usher nga nakuhaan og pusta nga P20, ug halin nga P150.
Sa Brgy. Casay, Argao, napusasan usab ang usa ka biyuda. Nakuha gikan kaniya ang P105 nga halin ug P30 nga bet money.
Sa Dakbayan sa Toledo, nadakpan sa Brgy. DAS ang usa ka inahan nga si alyas "Tisay", 40, human naaktuhang mi-isyu og numero sa undercover police. Sa Brgy. Poblacion, nasikop usab si alyas "Jordan", 29. / GPL