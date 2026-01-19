80-anyos nga lolo, sikop tungod sa swertres

Naposasan ang usa ka 80-anyos nga lolo gumikan sa pagpangisyu og swertres alas 4:30 sa hapon, Sabado, Enero 17, 2026, sa Purok 1, Barangay Tuburan Sur, Dakbayan sa Danao.
Si Rogelio Tito Sabas, 80 anyos, usher sa illegal numbers swertres game, naposasan sa mga operatiba sa Danao City Police Station.
Sa wala pa siya dakpa, gi-monitor na sa kapulisan si Lolo Rogelio gumikan sa iyang lantaran nga pagpangisyu og numero sa illegal nga swertres sa ilang lugar.
Nakadawat og report ang kapulisan nga usa ka ginganlan og Hely sa nahisgutang lugar ang nagpadagan sa ilegal nga sugal.
Nakuha gikan ni Lolo Rogelio ang P50, P120 nga halin sa swertres, ball pen, ug swertres stub. Nasuta sa kapulisan nga dugay na nga nag-usher si Lolo Rogelio.
Gihimo niya kini aron ang porsiyento nga iyang madawat isuporta sa iyang pamilya.
Gipasakaan na si Lolo Rogelio og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 kon Illegal Gambling. / GPL