80 healthcare professionals sa Bogo Provincial Hospital, nanumpa na

Moabot sa 80 ka mga hospital personnel sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bogo ang nanumpa isip regular, promoted, ug appointed employees sa Lalawigan sa Sugbo.
Naglakip kini sa mga nurses, medical technologists, radiologic, technologists, nursing attendants, ug midwives.
Si Gobernador Pamela Baricuatro nagkanayon nga ang paghatag kanila og oportunidad sa padayong pagpanerbisyo kabahin sa dugay na nga tuig.
“Behind this oath are years of hard work, patience, sacrifice, and service. Some of you may have waited years for this opportunity—and today, finally, you can say that your hard work has been recognized. Mao nga nalipay gyud ko para ninyo,” matod ni Baricuatro.
Subay niini, iyang gipahinumdoman ang mga na-regular nga empleyado sa pagpabiling matinud-anon sa trabaho ug magpabiling responsableng public servants.
“Sa inyong pagpanumpa karong adlawa, hinaot nga dili ninyo kalimtan nganong ania ta sa serbisyo publiko—to serve our people, and to serve them well,” dugang sa gobernador.
Samtang ang hepe sa CPH-Bogo nga si Dr. Zoraisa Yorango nanglantaw og sunodsunod nga batch sa mga i-regular sa posisyon.
Sa unang semana sa Agusto nanumpa na sab sa regular nga mga posisyon ang moabot 118 ka mga healthcare workers sa Lungsod sa Balamban. Ang pag-regular sa mga trabahante sa hospital kabahin sa lakang sa kagamhanan nga palig-unon ang healthcare workforce sa probinsiya aron maseguro ang insakto ug tukmang pag-atiman sa mga pasyente sa lalawigan. / ANV