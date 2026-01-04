80 ka bag-ong polis gibutang sa CCPO

Gihangop sa Cebu City Police Office (CCPO) ang 80 ka mga bag-ong polis nga gi download ug gidugang sa ilang pwersa niadtong Sabado, Enero 3, 2026.
Ang hepe sa CCPO nga si Police Colonel George Ylanan ang nidawat sa bag-ong nanumpa nga mga police nga gitawag nga Batch "Legions" gikan sa Police Regional Office (PRO 7).
Kasamtangan sila nga i-destino sa City Mobile Force Company (CMFC) ug ipakatap sa 13 ka police station sa dakbayan.
Matud ni Ylanan nga ang maong deployment mopalig-on sa kapabilidad sa CCPO sa crowd control, public activities, police operations, disaster response ug siguridad ilabi na sa nagsingabot nga kalihukan sa Sinulog.
Human unya sa ilang gitagana nga adlaw sa pagserbisyo sa CCPO, mobalik na usab sila sa Regional Mobile Force Battalion 7 alang sa laing hugna sa ilang training. / AYB