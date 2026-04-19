80 ka barangay sa Cebu City, nakadawat og P500K fuel cards

Gipang-apod-apod na ang mga fleet card ngadto sa 80 ka barangay aron matabangan ang pagpadayon sa mga importanteng operasyon taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana, ilabi na alang sa transportasyon, emergency response, ug mga frontline services sa lokal nga komunidad.
Ang matag fleet card adunay sulod nga P500,000 matag barangay, nga gitagana alang sa panginahanglan sa krudo sa mga sakyanan sa emergency response ug pagkolekta sa basura.
Ang pag-apod-apod sa maong tabang gipahigayon niadtong Biyernes, Abril 17, sa buhatan ni Association of Barangay Councils (ABC) President Franklin Ong.
Personal nga gitunol ang maong tabang ni Cebu City Mayor Nestor Archival, uban nila ni City Administrator Albert Tan ug Chief of Staff Kenneth Siasar.
Ubos sa kasabutan, ang alokasyon sa krudo mahimong magamit sulod sa usa ka bulan, gikan sa Abril 17 hangtod Mayo 17, 2026, o hangtod nga mahurot ang sulod niini.
Aduna usab kini opsyon alang sa pag-renew, base sa ebalwasyon ug sa umaabot nga mga kalamboan. Kini nga inisyatiba bahin sa mas lapad nga tubag sa dakbayan sa pagsaka sa presyo sa lana nga nakaapekto sa operasyon sa gobyerno ug serbisyo sa komunidad.
Dungan niini, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nagpinalisar na usab sa gisugyot nga P35-milyon nga subsidy program alang sa mga driver nga apektado sa taas nga presyo sa lana.
Atol sa budget hearing sa City Council bag-ohay lang, gipahayag ni Siasar nga gihan-ay pa sa dakbayan ang datos ug giila ang mga benepisyaryo gikan sa nagkalain-laing sektor, lakip ang mga driver sa jeepney, taxi, delivery riders, ug mga operator sa habal-habal.
Gipaabot nga 10,000 hangtod 15,000 ka drivers ang makabenepisyo niini, diin ang pundo kuhaon gikan sa maintenance ug ubang operating expenses sa dakbayan.
Bisan pa niini, pipila ka miyembro sa konseho ang nagpahayag og kabalaka tungod sa kakuwang sa klaro nga guidelines ug validation mechanisms. Nagpahimangno sila nga kon walay igong panalipod, basin mapunta ang tabang sa dili kwalipikado nga mga benepisyaryo.
Adunay mga konsehal nga nagsugyot nga kinahanglanon ang barangay certification sa listahan sa benepisyaryo alang sa accountability, samtang ang uban nagpahimangno nga basin mahatagan kini og bulok sa politika tungod sa nagsingabot nga barangay elections. Ang uban nagsugyot nga makig-alayon na lang sa mga transport groups ug cooperatives alang sa beripikasyon. / CAV