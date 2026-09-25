80 ka CPPO personnel gipaubos sa drug test

Gipaubos sa surprise drug test ang 80 ka mga personnel sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa Huwebes, Septiyembre 24, 2026, sa sulod sa Camp General Arcadio Maxilom sa Sudlon, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Kini nunot sa kamanduan ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa CPPO, pagsuta kon wala bay iyang mga sakop nga tiggamitan sa ilegal nga drugas.
Matod ni Mangelen nga ang drug testing sa mga polis pinasikad sa ilang pasalig nga pabilin nga ilhon sila nga drug free police force.
Sa pagkutlo ning balita, wala pa mopagawas og resulta ang CCPO kon aduna bay nagpositibo sa paggamit sa ilegal nga drugas.
Una nang nihulga si Mangelen nga iyang ipaubos sa dismissal proceedings ang mga polis nga masakpan nga mogamit og ilegal nga drugas. / AYB