80 percent nangabot na sa Cebu

Gibanabanang 80 porsiyento sa tanang mga delegasyon alang sa Palarong Pambansa 2024 ang nangabot na sa Dakbayan sa Sugbo.

Mao kini ang gipadayag ni Cebu City Sports Commission (CCSC) chairman John Pages ning Biyernes, Hulyo 5, 2024.

Karong adlawa, Sabado, gilaumang mangabot na sa Queen City of the South ang tanang kapin sa 12,000 ka mga atleta, officials, ug coaches gikan sa 19 ka mga delegasyon.

“The teams have been arriving in batches, and we expect everyone to be here by Saturday,” matod ni Pages.

Ang mga delegasyon gikan sa Northern Mindanao nangabot kagahapon unya ningsunod ang Zamboanga Peninsula.

Ang mga delegasyon sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ug Palawan nangabot niadtong Huwebes, Hulyo 4.

Niadtong Hulyo 3 nangabot ang gikan sa Cagayan Valley, Caraga, ug Davao.

Matod ni Pages nga ang Department of Education (DepEd) principals ug teachers mao ang ning-abi-abi ug ninggiya sa mga delegasyon paingon sa 20 ka billeting schools.

Nidugang si Pages nga ningbisita na ang mga atleta sa nagkadaiyang venues aron mag-training.

“We have opened up the facilities so they can train before the actual competition from July 11 to 15,” pasabot ni Pages.

Ang matag tuig nga kompetisyon sugdan karong Hulyo 9 pinaagi sa usa ka parada sa Osmeña Boulevard sugod sa alas 3:30 sa hapon. Mahuman ang kompetisyon karong Hulyo 16.

Usa ka grandiyusong opening ug closing ceremonies ang giandam alang sa kompetisyon.

“We expect a spectacular, never-seen-before show,” batbat ni Pages. / JPS