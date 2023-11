80% sa BSKE candidates sa Cebu province nakaduso sa ilang Soce

Anaa sa 80 porsiyento nga nakasumiter sa ilang Statements of Contributions and Expenditures (Soce) sa Commission on Elections (Comelec) sa lalawigan sa Sugbo ang mga kandidato sa miaging Barangay and Sangguniang Kabataan E­­lec­tion (BSKE), nidaug ug napilde.

Gipahibalo ni Atty. Edwin Cadungog, election supervisor sa Comelec Cebu Province, nga daghan na ang nakaduso sa ilang Soce sa dili pa ang deadline sa Nobiyembre 29, 2023.

Iya kini’ng gikalipay sanglit mahimo pa kini’ng masusi ug makorehian ugaling dunay kinahanglan nga usbon sa mga dokumento.

“Anaa na sa otsyenta por­syento na ang naka-file sa Soce but also sa remaining part sa atong panahon nagkaduol na sa katapusan dili lang nato dugay-dugayon kay aron matan-aw kon naa pay mga corrections nga himuon,” matod ni Cadungog.

“Naanad ra ba ta og beating sa deadlines pero labing maayo nga ang atong mga kandidato nga milansar sa BSKE nga mo-file sa ilang SOCE sa sayo sayo,” dugang niya sa Superbalita Cebu.

Subay niini, iyang giawhag ang mga politiko nga wala pa makaduso sa ilang SOCE ug ilabi na kadtong first timers nga modangop sa Comelec offices sa ilang mga lokalidad aron magiyahan sa mga angay buhaton bahin sa Soce.

“So far maayo ang paghatag sa atong mga election officers sa mga advices ug information or data unsaon nila pag file so wala ra sad ta’y nabantayan nga kalangay dihang dapita,” matod ni Cadungog.