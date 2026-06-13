800 ka mga lisensiya gibakwi sa LTO gikan sa mga badlungo’ng drayber

Kapin sa 800 ka mga badlungon nga drayber ang gipangsuspenso ug gipangbawi-an sa ilang lisensya sa Land Transportation Office (LTO) sukad niadtong Oktubre sa miaging tuig.
Sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Hunyo 12, 2026, si LTO chief Assistant Secretary Markus Lacanilao niingon nga 434 ka lisensya ang na-revoked samtang 396 ang gipangsuspenso sukad sa iyang pagkatudlo sa LTO.
Matod ni Lacanilao, ang maong kampanya nagtumong sa pagpalambo sa disiplina sa dalan, pagpugong sa mga aksidente, ug pagsiguro sa kaluwasan sa publiko.
“Bahagi ng aming tungkulin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas-trapiko, at isa lamang ito sa mga konkretong tagumpay ng LTO ,” pamahayag niya.
Gikan sa 434 ka mga nabawing lisensya, 325 niini ang gisuspenso sulod sa duha ka tuig, 15 sulod sa upat ka tuig, ug 94 ang permanente gyud nga gibawi.
Sa pikas bahin, ang 396 ka mga suspension gilangkuban sa 23 ka lisensya nga gisuspenso og usa ka bulan, 290 og tulo ka bulan, pito og unom ka bulan, usa og pito ka bulan, ug 75 ka lisensya ang gipahamtangan og usa ka tuig nga suspension.
“Ito ay patunay na patuloy na ginagawa ng ahensya ang mga hakbang upang matiyak na ang publiko ay mananatiling responsableng mga driver at mahigpit na susunod sa mga umiiral na batas-trapiko upang mapanatili ang kaligtasan sa lansangan ,” dugang ni Lacanilao. / PNA