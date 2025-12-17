800 ka Noche Buena packages pinaskuhan sa mga nabahaan

Nakadawat ang mga nabiktima sa flash floods niadtong pag-igo sa Bagyo’ng Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025 SA Danao City ug Sityo Tiltilon, Lungsod sa Liloan og pinaskuhan gikan sa buhatan ni Senator Imee Marcos, niadtong Disyembre 14, 2025.
Moabot sa 400 ka beneficiary ang nakadawat sa Danao City ug laing 400 ka tawo sa Sityo Tiltilon, Liloan ang direkta nga gihatagan sa maong pinaskuhan nga Noche Buena packages.
Samtang gatusan ka mga bata ang nakadawat og duwaan, dungan sa gipang apod-apod nga pagkaon sama sa spaghetti, fried chicken ug uban pa.
Taliwala sa kalisdanan nga nahiaguman sa mga nabiktima sa kalamidad pinaagi sa maong mga pinaskuhan naghatag kini og paglaom ug kahupay sa ilang nasinati nga pagsuway.