800 ka suspek nasikop sa PRO 7 sa buwan sa Agusto

Dul-an sa 800 ka tawo ang nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa anti-criminality operations sa tibuok buwan sa Agusto 2025.
Ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) ang nag-una sa gidaghanon sa mga nadakpan nga adunay 286 ka mga tawo.
Sunod niini ang Cebu City Police Office (CCPO) nga adunay 226, samtang ang Mandaue City Police Office (MCPO) nakadakop og 163.
Ang nabilin nga 102 nadakpan sa Lapu-Lapu City Police Office, Bohol Police Provincial Office, ug Regional Mobile Force Battalion 7.
Dako sab ang nasakmit nga iligal nga druga diin ang Mandaue City ang dunay labing dako nga nasakmit.
Dunay kinatibuk-ang 9,426.96 gramos nga shabu ang nasakmit nga adunay standard drug price nga P64.1 milyunes.
Gipasalig sa PRO 7 nga mas palig-unon nila ang ilang mga operasyon aron hingpit nga mawala ang mga drug pusher sa rehiyon. / AYB