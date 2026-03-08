81 OFWs sa Dubai nanguli sa Pilipinas

Luwas nga nakapauli ang 81 ka mga overseas Filipino workers (OFWs) gikan sa Dubai, United Arab Emirates niadtong Sabado, Marso 7, 2026, taliwala sa nagpadayong pagsaka sa tensyon sa Middle East.
Sa usa ka post sa social media, gitaho sa Department of Migrant Workers (DMW) nga ang 81 ka mga OFW niabot sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 sa Pasay City pinaagi sa Emirates Airlines Flight EK 336.
"Eighty-one stranded OFWs arrived this morning on board Emirates Airlines," pamahayag sa DMW. Giklaro sa departamento nga ang nipauli nga mga OFW wala malakip niadtong mga nitinguha nga ma-repatriate o gipapauli sa kagamhanan gikan sa Middle East.
"They already have booked tickets and are scheduled to return to the Philippines for vacation, while others have connecting flights from Dubai to Manila when they were stranded due to the unrest in the Middle East," pasabot sa DMW.
Giingon usab nga ang nanguli nga OFWs gihatagan sa gobiyerno og dinaliang tabang, sama sa pagkaon ug transportasyon paingon sa ilang tagsatagsa ka probinsya.
Ang DMW nipaambit usab nga aduna’y psychosocial assistance ug medikal nga tabang nga gitanyag alang sa mga OFW nga nanginahanglan niini.
Base sa datos gikan sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), aduna’y 236 ka mga OFW ang na-stranded sa mga international transit hub tungod sa krisis sa Middle East. / Anton Banal/SunStar Philippines