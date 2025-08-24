8/24 Day gisaulog sa basketball fans

Gihandom sa basketball fans sa tibuok kalibutan ang adlaw ni anhing Kobe Bryant nga gitawag karon og 8/24 Day kagahapon, Agusto 24, 2025.
Ang 8/24 nagsimbolo sa jerseys nga gisul-ob ni Bryant nga mao ang No. 8 ug No. 24 ubos sa Los Angeles Lakers nga iyang gipangulohan ngadto sa lima ka National Basketball Association (NBA) championships.
Natumong pud ang maong mga numero sa adlaw na natawhan ni Bryant nga Agusto 24.
Giselbrar sa pamilya ni Bryant, kanhi teammates ug basketball fans ang iyang adlaw nga natawhan pinaagi sa social media. / RSC