83 puntos ni Bam gisaulog sa Heat

Adunay ubay-ubay ug lahi nga pamaagi nga gihimo ang Miami Heat isip pagsaulog sa makasaysayong nahimo sa ilang pambatong big man nga si Bam Adebayo kinsa nirehistro og 83 puntos ning bag-ohay lang – ikaduha sa rekord nga 100 puntos ni Wilt Chamberlain sa National Basketball Association (NBA).
Lakip sa ningkuha og atensiyon mao ang pagbaligya sa Heat og popcorn, chips, ug softdrink in can nga tag 83 centavos ang kantidad ug meal package nga adunay hot dog, pop corn, ug fountain drink atol sa pag-host sa Heat batok sa Milwaukee Bucks kagahapon, Biyernes, Marso 13, 2026 (PH time).
“You live in the moment. Every time you get a chance to see it, hear it, you grasp it,” matod ni Adebayo. / Gikan sa wires