$84.9M nga pundo alang sa CBRT gikanselar sa World Bank

Gikanselar sa World Bank ang US$84.9 million nga pundo alang sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project human nihangyo ang gobiyerno sa Pilipinas og partial cancellation ug restructuring sa proyekto tungod sa dugay nang pagkalangan sa implementasyon ug sa kapakyasan nga mahuman ang dagkong bahin niini sa dili pa matapos ang loan sa Sept. 30, 2026.
Sumala sa restructuring paper nga gipagawas sa World Bank, ang Department of Finance (DOF) nihangyo pinaagi sa suwat niadtong Enero 14 alang sa partial cancellation human magkauyon ang mga ahensiya sa gobiyerno sa usa ka portfolio review meeting niadtong Hulyo 2025 nga dili na angay pang lugwayan ang loan.
Tungod niini, gikanselar sa World Bank sugod Enero 22, 2026, ang US$59.9 million gikan sa International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) loan ug ang tibuok US$25 million nga Clean Technology Fund (CTF) grant nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga US$84.9 million.
Matod sa World Bank, ang proyekto nga giaprobahan niadtong 2014 gituyo aron mapalambo ang pampublikong transportasyon sa Cebu City pinaagi sa BRT infrastructure, traffic management systems, ug uban pang urban mobility improvements.
Apan nalangay ang implementasyon human sa pag-ilis sa administrasyon niadtong 2016, ug nisamot pa kini tungod sa COVID-19 pandemic, kakuwang sa pundo, procurement delays, ug kakuwang sa mga technical personnel.
Tungod niini, gitimbang sa World Bank ang Implementation Progress ug Progress toward achieving its Development Objective isip “Unsatisfactory.”
Human sa hapit 11 ka tuig, ang Civil Works Package 1 (CW1) lamang ang 2.38-kilometro nga BRT lane gikan sa Cebu South Bus Terminal ngadto sa Provincial Capitol ang hapit nahuman.
Sa restructuring, gitangtang sa World Bank ang Civil Works Packages 2 ug 3, nga naglangkob unta sa dagkong imprastraktura sama sa dugang BRT lanes, mga estasyon, terminal, depot sa SRP, ug feeder routes paingon sa Talamban ug Talisay. Bisan nahuman na ang engineering designs niini, wala gyud masugdi ang procurement sa mga contractor tungod sa hinay nga right-of-way acquisition ug resettlement nga naghimo nga imposible ang paghuman niini sa dili pa matapos ang loan.
Gikunhoran sab sa World Bank ang pundo alang sa traffic management gikan sa US$21.5 million ngadto na lang sa US$1.7 million nga nagpasabot sa pagkanselar sa Area Traffic Control (ATC), intersection signal control ug Intelligent Transport System (ITS) infrastructure.
Gipadayag sab sa report nga nagpabilin nga “Unsatisfactory” ang procurement sa proyekto tungod kay wala mapagawas ang bidding documents alang sa Packages 2 ug 3 ug wala pa masugdi ang procurement alang sa ATC ug ITS.
Bisan pa sa restructuring, plano sa gobiyerno nga sugdan ang interim CBRT operations sa dili pa matapos ang proyekto sa Sept. 30, 2026, gamit ang nahuman nga CW1 corridor tali sa IL Corso sa SRP ug IT Park pinaagi sa kasamtangang CIBUS fleet.
Apan gitataw sa World Bank nga ang 2.38-kilometro nga nahuman nga BRT segment mubo ra kaayo aron mapakita ang tibuok benepisyo sa usa ka Bus Rapid Transit system.
Matod sa report, kon walay Area Traffic Control ug Intelligent Transport Systems, magsalig pag-ayo ang operasyon sa mga traffic enforcer ug personnel sa estasyon aron dumalahon ang trapiko ug mga pasahero.
“Otherwise, the report warned, expected improvements in passenger satisfaction and road safety may not be achieved,” mabasa sa report.
Human sa restructuring, nikunhod ang total World Bank financing ngadto sa US$56.1 million, diin US$42.93 million o 76.52 porsiyento niini ang nahatag na.
Ang nahibiling mga kalihukan magpunting na lamang sa paghuman sa CW1, project management, piling consultancy services, ug pagpangandam alang sa interim CBRT operations. / CAV