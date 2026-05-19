85 ka health personnel sa Kapitolyo nanumpa

Gipapanumpa ni Gobernador Pamela Baricuatro ang 85 ka mga kawani sa provincial hospital, nga regular na sa isip mga provincial healthcare workers karong tuiga.
Gikompirmar ni Province Health Office (PHO) Head Sheila Faciol ang maong regularization niadtong Lunes, Mayo 18, 2026.
Ang maong mass appointment naglakip sa promosyon sa 19 ka mga duna nay permanenteng posisyon ug regular plantilla positions alang sa 66 ka mga kanhi job-order workers.
Sila maoy moserbisyo sa upat ka provincial ug 12 ka district hospitals sa lalawigan.
Gitawag ni Faciol ang maong lakang nga usa ka dakong dungog ug milestone alang sa kagamhanang probinsyal.
Ang mga natudlo naglakip sa 27 ka mga doctor, tulo kanila ang gitudlo isip mga chief of hospital alang sa mga district facility sa Badian, Barili, ug Oslob.
Giapud-apod sa kagamhanang probinsiyal ang uban pang mga doktor sa mosunod nga mga pasilidad: Cebu Provincial Hospital (CPH)-Balamban, 8 ka doctor; CPH-Bogo, 7 ka doctor; Tuburan District Hospital, 2 ka doctor; Daanbantayan District Hospital, 2 ka doctor; Oslob District Hospital, 2 ka doctor; Badian District Hospital, 1 ka doctor; Barili District Hospital, 1 ka doctor ug Mariano Jesus Cuenco Memorial Hospital (Malabuyoc), 1 ka doctor.
Ang regular nga mga mamumuo naglakip usab sa 15 ka nars, 1 ka dentista, 2 ka midwife, 1 ka radiologic technologist, 5 ka medical technologist, 5 ka pharmacist, 3 ka nutritionist, 2 ka social welfare officer, ug 24 ka support personnel. / CDF