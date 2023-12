885 miapil sa psychosocial support sessions sa DSWD 7

Ang Department of Social Welfare and Development Region (DSWD VII), pinaagi sa(Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan - Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program (BP2P), nipahigayon sa ika-24 nga batch sa psychosocial support session uban sa 885 ka mga benepisyaryo gikan sa lainlaing pro­binsya sa Rehiyon VII.

Ang mga benepisyaryo sa na­hisgutan nga programa mao ang mga indibiduwal nga na­wad-an og trabaho ug mibalik sa ilang mga probinsya tungod sa pandemya. Nakadawat sila og hinabang aron sila makauli sa ilang mga pamilya sa probinsiya nga luwas ug maayo.

Ang ilang bag-ong hagit ka­ron mao ang paglahutay sa sosyal ug mental nga kalisod sa ilang kahimtang karon.

Ang nag-unang katuyoan sa sesyon sa psychosocial nga su­por­ta mao ang paghatag og in­put sa mga mekanismo sa pag­sa­gubang sa tulo ka lebel: kau­galingon, pamilya ug komunidad.

Ang pagsagubang sa tensiyon kinahanglang dili limitado sa atong kaugalingon. Naglakip usab kini sa mga tawo sa atong palibot.

Ang kalihukan usa usab ka paagi sa mga partisipante sa pagpadayag sa ilang kaugalingon pinaagi sa kumustahan (pagpaambit sa ilang kahimtang karon) sa mga benepisyaryo sa BP2P.

Ang pagkahibalo nga wala sila mag-inusara niini panaw usa ka dako nga tabang alang kanila aron mapadayon ang usa ka positibo nga panan-aw sa kinabuhi.

Ang mga highlight sa sesyon naglakip sa diskusyon sa kamahinungdanon sa kahimsog sa pangisip ug ang epekto niini sa pagkab-ot sa usa ka himsog ug malipayon nga kinabuhi.

Dugang pa, ang mga partisipante nakigbahin usab sa pagplano alang sa mga sunod nga lakang sa ilang kaugalingon nga panaghiusa sa komunidad.

Sila si Lenbi Laborte, Dr. Conchita Olasiman, Faith Canada, Glenda Florentino ug Shiela Mae Simbajon nagsilbing resource speaker sa maong aktibidad.

Ang mga sesyon gihimo sa Hagnaya Beach Resort & Restaurant niadtong Oktubre 3-6 alang sa Northern Cebu, sa Badian niadtong Oktubre 16 alang sa Southern Cebu, sa Café Ge­noveva & Vista Real Pension House niadtong Oktubre 9-13 alang sa Negros Oriental, ug sa Kew Hotel sa Oktubre 16-24 alang sa lalawigan sa Bohol.

Ang mga partisipante nipadayag sa ilang pasalamat alang sa mga leksyon sa kinabuhi nga ilang nakat-unan ug sa suporta nga ilang nadawat.

Si Arman Ariante, usa sa mga partisipante gikan sa Bohol, nipaambit kon sa unsang paagi ang mga sesyon nakatabang niya sa pagbuntog sa kaguol ug kabalaka nga iyang gibati tungod sa pagkawala sa iyang trabaho.

“Dako kaayu’g tabang nga nawa gamay ang akong kaguol ug kabalaka, kay nawad-an baya ko ug trabaho. Kining kalihokan nakahatag nako ug kahayag nga aduna pa gyud diay paglaum bisan sa mga nahitabo nga kalisod sa kinabuhi. Padayun lang gyud ta sa pagpaningkamot ug pag-ampo sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan sa kinabuhi, kinahanglan lang nga magpadayon sa pagtrabaho og maayo ug mag-ampo sa Diyos),” matod niya.