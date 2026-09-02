9-anyos babaye biktima sa cyber grooming

Labing una nga biktima sa cyber grooming sa Sugbo ning tuiga ang usa ka 9-anyos nga dalagita, base sa operasyon sa National Bureau of Investigation-Central Visayas Regional Office (NBI-Cevro)
Base sa imbestigasyon sa NBI-Cevro, usa ka hamtong nga lalaki ang nibiktima sa maong menor de edad pinaagi sa social media.
Nagpaila ang maong lalaki nga fan sa maong bata tungod kay aduna kini social media account nga adunay mga i-post nga mga content.
Nakuha sa maong lalaki ang pagsalig sa bata pinaagi sa sige og message hangtod nga napugos ug nakombinsi kini nga magpadala og mga sensitibong hulagway.
Nadiskubrehan sa ginikanan sa biktima ang maong kalihukan sa dihang nalilian ang smart phone nga gibiyaan sa dihang nakatulog ang bata.
Nabasahan ang chat history ug ang pagpadala og hulagway hinungdan nga gi-report sa polis.
Gikompirma ni Maria Contessa Lastimoso, spokesperson ug media liaison sa NBI-Cevro, nga nagpadayon ang lapad nga imbestigasyon aron mailhan ug madakpan ang maong lalaki.
Nagsubay na karon ang mga cybercrime operative sa mga digital footprint ug device log aron masayran ang katibuk-ang kalihukan.
Ang NBI-Cevro nipagawas og pasidaan sa mga ginikanan ug guardians nga bantayan ang usage sa mga kabataan sa internet ug social media.
Giawhag sab ang NBI 7 sa publiko nga magmatngon ug mo-report gilayon sa awtoridad nga adunay nasayran bahin sa online sexual exploitation ug child abuse. / ABC