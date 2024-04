9 anyos ‘gisuwayan og lugos’ sa 15 anyos

Usa ka 9 anyos nga bata’ng babaye gisuwayan sa pag-abuso sa 15 anyos nga lalaki, kinsa nadakpan alas 3 sa hapon, Huwebes, Abril 11, 2024, sa Brgy. Obong, lungsod sa Dalaguete, habagatang Sugbo.

Ang 15 anyos nga suspek usa ka kaabag nga kargador, gipaubos sa inquest proceedings da­yon sa samang adlaw sa kasong acts of lasciviousness.

Ang ngan sa duha nga pulos menor de edad gitago sa Superbalita Cebu.

Ubos sa probisyon sa Republic Act No. 9344 kun Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang 15 anyos ngadto sa paibabaw nga menor de edad, mamahimong manubag sa krimen kon makaplagan sa social worker nga nihimo siya sa krimen nga dunay discernment kun kahiamgo.

Si Police Staff Sgt. Lowelyn Lim, hepe sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Dalaguete Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu sa telepuno, nagkanayon nga gisugo ang bata sa iyang lola sa pagpu­kaw sa iyaan nga naa sa pikas balay natulog.

Ang suspek diha sa balay nga gikatulgan sa iyaan ug sa pagsaka sa bata, gisugat siya sa suspek ug gibira dayon gihuboan sa shorts.

“Pero ang apuhan na akto sab nga niapas, nisaka sa balay. Naabtan sa lola nga gihuboan na ang bata,” asoy ni Lim.

Ang suspek nakugang, nidagan sa ubos sa balay apan nadakpan sa kabanay ug gi-turn over sa kapulisan.

Ang suspek niangkon sa krimen, sumala ni Lim, ug molampos unta sa pag-abuso sa bata kon wala pa maabti sa apuhan.

Hayan duna pay mas grabing mahitabo sa bata, dugang ni Lim.

Ang suspek human ma-inquest sa kaso, gidala sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) diin usa ka social worker modeterminar kon duna ba siyay discernment sa iyang pagbuhat sa krimen.

Samtang ang batang babaye ubos sa pag-atiman sa iyang guardian. / GPL