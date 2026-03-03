9 ka balay naugdaw sa sunog sa Banawa

Niabot sa 22 ka pamilya o 70 ka indibidwal ang nawad-an og kapuy-an human ang usa ka sunog niigo sa residential area sa Sityo Tambis, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa hapon, Marso 2, 2026.
Base sa report gikan sa Cebu City Fire Station, naugdaw ang siyam ka mga balay sa maong insidente.
Nagsugod ang kalayo sa panimalay nga gipanag-iya ni William Abella sa alas 3:15 sa hapon.
Tungod sa kapaspas sa kalayo, daling giisa ang unang alarma sa alas 3:21 ug ikaduhang alarma sa 3:25.
Nakontrolar kini pagka alas 3:51 ug gideklara nga fire out human sa 12 minutos.
Dali nga niresponde ang 12 ka fire trucks ug 10 ka auxiliary trucks aron pugngan ang pagkuyanap sa kalayo.
Aduna sab duha ka ambulansya nga giandam sa dapit alang sa emerhensya.
Hinuon, walay gikataho nga namatay sa maong trahedya, apan usa ka indibidwal ang nakaangkon og fire degree burn ug daling giatiman sa mga mediko.
Padayon pa nga gisusi sa mga awtoridad ang hinungdan sa sunog ug ang gibanabanang danyos niini. / TPT