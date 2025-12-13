9 ka barangay sa Cordova gi-revalidate sa PDEA 7

Gipaubos sa revalidation sa drug-cleared status ang siyam ka barangay sa Lungsod sa Cordova sa New Municipal Building Conference Room niadtong Huwebes, Disyembre 11, 2025.
Gihimo kini pinaagi sa onsite assessment sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, nga nakig-coordinate sa Municipal Anti-Drug Abuse Council (Madac).
Ang mga barangay nga gi-revalidate alang sa ilang tinuig nga retention mao ang Gabi, Ibabao, Pilipog, Day-as, Catarman, San Miguel, Cogon, Poblacion, ug Dapitan.
Ang revalidation kabahin sa Barangay Drug Clearing Program ubos sa Dangerous Drugs Board Regulation No. 4, Series of 2021.
Nagtuman sab kini sa Anti-Drug Abuse Council performance audit nga gimando sa DILG-Dangerous Drugs Board Joint Memorandum Circular No. 2018-01.
Ang PDEA nagpahigayon sa validation aron masuta kon ang mga barangay nagpadayon ba sa pagsunod sa mga sumbanan nga gikinahanglan aron mapabilin ang ilang drug-cleared nga klasipikasyon.
Ang assessment mosusi kon wala bay nitumaw pag-usab nga mga tawo nga nalambigit sa druga. I-verify ang nagpadayon nga anti-drug operations ug monitoring sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, Philippine National Police, ug local government units.
Susihon ang mga dokumento sa anti-drug programs, pagka-consistent sa mga kalihukan sa advocacy and prevention, ug ang pagmintinar sa updated nga records, minutes, reports, ug interventions. Tuyo sa validation nga maseguro ang padayon nga pagsunod sa mga sumbanan sa PDEA ug ang nagpadayon nga kaluwasan sa mga komunidad. / DPC