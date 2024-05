9 ka ‘illegal recruiters’ na-entrap

Siyam ka mga suspek sa large scale illegal recruitment alang kunohay sa Australia na-entrap ug gitanggong sa selda sa National Bureau of Investigation (NBI 7).

Gipresentar ni Atty. Rennan Augustus Oliva, direktor sa NBI 7 ngadto sa mga tigbalita sa Miyerkules, Mayo 15, 2024, ang siyam ka mga suspek sa pagpang recruit og mga tawo, sagad mga mag-uuma, nga gipasaligan og trabaho kunohay sa usa ka farm sa Australia.

Dili mominos 40 ka mga reklamante ningdangop sa NBI 7 human taudtaod na silang gisaaran sa ilang apli­kasyon apan walay usa pa kanila ang nakalarga.

“The modus as a result of the investigation we discovered that the modus of this group is they will require the applicants to recruit more applicants with the promise to be preferred for the travel abroad, the non-existent travel abroad if they can recruit a certain number of applicants also,” matod ni Oliva.

Ilang nasayran nga ang mga suspek nakapahigayon na og kunohay seminar sa nagkadaiyang mga dapit sa Sugbo.

Base sa talaan sa NBI 7, moabot sa 983 ang ningtambong sa orientation and seminar niini sa usa ka beach resort sa lungsod sa Tuburan; 200 sa Sta. Lucia, Asturias; ug 108 ka mga tawo sa dakbayan sa Talisay.

“This is to warn the previous victims of the other orientation seminars that these persons who were applicants themselves and were promoted to team leaders because they were able to recruit additional applicants so they will know that they have been victimised by this group already,” dugang ni Oliva.

Atol sa operasyon sa NBI-7 pinangulohan ni NBI-7 Agent Florante Gaoiran, nasikop ang subject nga si Alice Dumdum Rondez sa Barangay Pooc, Dakbayan sa Talisay niadtong Dominggo, Mayo 12, 2024.

Lakip sa nasikop mao sila si Glenard Musngi, Librada Jumanguin, Cristina Tamayo, Elisa Tuñacao, Jocelyn Resaba, Lemuel Ahito, Leon Alegado, ug Levert Fuentes, kinsa pulos ninghimakak sa mga pasangil.

Matod ni Oliva nga target sa mga recruiter sagad mga mag-uuma, ilabi na kadtong mga pursigido nga molangyaw aron makatrabaho sa giingong farm.

Sila gipasaligan nga makada­wat og sweldo nga di mominos P2,000 ang oras.

Dugang sa ilang modus, aron makatrabaho, kinahanglan una nga moagi sa nagkadaiyang mga proseso ug i-comply ang mga rekisitos sama sa pagbayad og P100-P200 nga entrance fee; P1,500 nga seminar fee; P500 alang sa vlogging fee, ug laing P500 alang sa t-shirt.

Gikinahanglan usab nga mang recruit og lain ang mga motambong sa seminar.

Gawas sa seminar, may himuon usab kining vlog diin kuhaan og video ang mga na recruit, pasul-ubon og kalo sa mag-uuma ug pabasahon sa giandam niini nga script.

Nahimo na nila kini sa nagkadaiyang mga lokalidad sa Asturias, Balamban, dakbayan sa Carcar, dakbayan sa Lapu-Lapu, Talisay ug lungsod sa Tuburan.

Asoy sa usa sa mga biktima nga si Leonardo Sedurifa nga taga Lapu-Lapu City, gipaatubang sila sa camera ug gipabasa kanila ang usa ka script nga gisulat sa kartolina. Ang video maoy giingong i-send sa gipasalig nga kompaniya sa Australia.

Subay sa pagsusi sa Department of Migrant Workers (DMW) sa Sugbo, walay record si Dumdum pagpamatuod sa iyang pagpang-recruit.

Ang siyam mag-atubang og kasong illegal recruitment in large scale and syndicated nga kalapasan sa Sec. 6 sa RA 8042 kun Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 as amended by RA 10022 ug wala kini piyansa.

Nanawagan si Oliva sa publiko nga magmabinantayon ug isumbong sa buhatan ang mga sudlan nga recruitment agencies o ba kaha ang mga tawo nga dunay ilegal nga tuyo aron wa nay mabiktima. / ANV