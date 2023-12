9 ka LGU sa Sugbo gipasidunggan sa DILG

Siyam ka local government units (LGUs) sa probinsya sa Sugbo gipasidunggan sa Department of the Interior and Local Government (DILG), nakakuha og Seal of Good Local Governance sa Calendar Year 2023.

Naglakip kini sa dakbayan Bogo ug mga lungsod sa Alegria, Borbon, Daanbantayan, Ma­dridejos, Sambo­an, San Re­migio, Sogod, ug Tudela.

Kini nagpasabot nga nakapasar ang usa ka lokal nga kagamhanan sa mga sangkap sa Seal of Good Local Governance (SGLG) nga magsukod sa maayong performance sa usa ka LGU sa nagkadaiyang bahin sa pangagamhanan ug serbisyo niini.

Si Borbon Mayor Noel Do­tillos mapasalamaton sanglit mao kini ang labing unang higayon nga nakadawat ang lungsod sa maong pasidu­ngog.

“Mao kini ang pinaka-una nga higayon nga makadawat kita niining prestihiyoso nga award nga dugay na natong gipangandoy,” matod sa LGU.

Nanghinaot ang kagamhanan sa lungsod nga mopadayon ang matag kawani sa pagsiguro nga mahatag ang insaktong serbisyo ngadto sa mga konstituente niini.

“Kini nagpamatuod nga ang atong administrasyon hapsay, lig-on ug matinud-anon - sa paghatag og de kalidad nga serbisyong publiko. Usa pud kini ka testamento nga ang paggamit sa pundo sa gobyerno insakto ug subay sa lagda ug regulasyon sa budgeting, accounting and auditing stan­dards,” dugang niini.

Sa listahan sa DILG, adunay 28 ka mga lalawigan; 64 ka mga siyudad, ug 401 ka mga lungsod ang gipasidunggan sa SGLG karong tuiga.