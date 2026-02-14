9 ka mga ‘colorum’ nga sakyanan sa rehiyon, gi-impound sa LTO

Nagpahigayon og dungan ug kalit nga operasyon ang Land Transportation Office (LTO) sa tibuok Pilipinas niadtong Pebrero 9 hangtod 11, 2026, aron sumpuon ang mga sakyanang “colorum” o kadtong namasahero nga walay prankisa.
Sa Rehiyon 7, ubos sa mando ni Regional Director Francisco “Franz” Ranches Jr., siyam ka mga sakyanan ang na-impound human nasakpan sa akto nga namasahero nga ilegal.
Ang mga nasakmit naglangkob sa mga van, taxi, ug mga pribadong sakyanan.
Sa wala pa gihimo ang operasyon, usa ka semana nga gipanid-an sa LTO ang mga dapit diin sagad mag-istambay ang mga ilegal nga transportasyon.
Nipahimangno ang LTO-7 sa mga tag-iya og sakyanan nga di gyud mamasahero kon walay saktong permiso gikan sa gobiyerno.
Tumong niini nga masiguro nga luwas ang mga sumasakay ug tumanon ang balaod sa trapiko. / PR