9 ka mga sakop sa Dawlah Islamiyah patay

MANILA— Napatay sa mga tropa sa kagamhanan ang siyam ka gidudahang mga militanteng Muslim sa Mindanao, lakip ang duha ka nag-una’ng mga suspek sa pagpamomba sa miaging bulan nga nakapatay sa upat ka mga Kristiyanong nanimba, matod sa armed forces sa Sabado, Enero 27, 2024.

Upat ka army scout rangers ang nasamdan og gamay sa operasyon niadtong Huwebes batok sa Dawlah Islamiyah, usa ka gamay nga grupo nga nakig-alyado sa grupo nga Islamic State.

Ang engkwentro nahitabo sa hilit nga barangay sa Taporug, duol sa lungsod sa Piagapo sa Lanao del Sur province, matod sa tigpamaba sa kasundalohan nga si Col. Louie Dema-ala.

Ang sundawo nakig-engkwentro sa 15 ka mga militante sa sunod-sunod nga mga higayon gikan sa Huwebes hangtod Biyernes human ang pipila ka mga lumolupyo ningpahibalo sa militar sa ilang presensya, matod ni Dema-ala.

Matod niya nga ang buhi nga mga rebelde nakaikyas ug gigukod.

BOMBA

Si Maj. Gen. Gabriel Viray III, commander sa Army infantry division, niingon nga ang mga militante ningsibog gikan sa grabeng pinusilay hangtod nga sila nangatanggong sa usa ka balay, diin sila ningsulay sa pagsukol sa wa pa sila napatay.

“We call upon the community to remain vigilant and collaborate with the army and government authorities as we collectively work towards eliminating the threat posed by local terrorist groups,” matod sa pamahayag sa Army.

Walo sa siyam ka mga lawas ang nailhan, lakip na sila si Saumay Saiden ug Abdul Hadi, kinsa lakip sa mga suspek sa pagpamomba niadtong Disyembre 3 nga mipatay sa upat ka Kristiyanos nga nanimba ug nakaangol sa daghang uban pa atol sa Sunday Mass sa usa ka state-run university gymnasium sa Marawi city, dugang niya.

Si Hadi ang giingon nga ni-assemble sa bomba, nga giingon sa mga imbestigador sa kapulisan nga gilangkuban sa 60 mm mortar round ug rifle grenade, matod ni Dema-ala sa mga tigbalita.

Sa usa ka post-battle video, nga gipakita sa usa ka opisyal sa gobyerno sa The Associated Press, nagpakita sa siyam ka mga lawas nga nagbuy-od duol sa usa ka nagsikit nga mga payag sa umahan nga gilibutan sa mga punoan sa saging samtang gisusi sa mga opisyal sa kasundalohan ang matag usa.

Si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner, miingon nga “this operation sets a clear precedent: the Armed Forces of the Philippines will not tolerate those who endanger the lives and well-being of our people.”

“The remaining few will face our full force and unshakeable resolve in bringing every single responsible individual to account,” dugang ni Brawner.

Ang pagpamomba sa dakbayan sa Marawi niadtong Disyembre mao ang labing dugoon nga hitabo nga may kalabutan sa insurhensiya hangtod karon ubos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Iyang gibasol ang “mga langyaw nga terorista” sa pag-atake, nga nagpaalarma sa seguridad, lakip na sa kaulohan, ang Manila.

Ang mga pwersa sa gobyerno gibutang sa high alert niadtong panahuna, tungod kay ang mayoriya sa nasod nga Romano Katoliko nisugat sa busy nga panahon sa Pasko nga nagtimaan sa usa ka festive period sa pagbiyahe, shopping sprees ug traffic jams.