9 ka motorista’ng ‘hubog’ nadakpan sa LTO 7, PCG

Hiniusang operasyon sa Land Transportation Office (LTO) Region 7, LTO Central Office, ug Philippine Coast Guard ang gihimo sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo aron palig-unon ang seguridad sa dalan, ug siyam ka drayber nga hubog samtang nagmaneho ang nadakpan.
Ang operasyon gipahigayon ubos sa kamanduan ni LTO Assistant Secretary Markus V. Lacanilao, uban sa tabang sa PCG-SOTG nga gipangulohan ni Col. E.A. Arcilla (Ret.).
Kini nga kalihukan gipatuman dungan sa LTO Regional Law Enforcement Services Region 7 (RLES-7) ubos sa pagdumala ni Regional Director Wendel C. Dinglasan.
Gipahigayon ang operasyon sa F. Cabahug Street, Cebu City, diin gitutokan ang pagpatuman sa Republic Act No. 10586 (Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013), Republic Act No. 4136, ug uban pang mga balaod sa trapiko.
Niabot sa 49 ka Temporary Operator’s Permits (TOPs) ang na-isyo, ug 54 ka traffic violations ang narekord sa maong operasyon.
Kini ang breakdown sa mga kalapasan:
* 9 – Nagmaneho nga hubog (Driving Under the Influence of Alcohol)
* 10 – Wala marehistro nga sakyanan
* 12 – Paglapas sa RA 8750 (Seatbelt Law)
* 14 – Paglapas sa RA 10054 (Helmet Law)
* 1 – Paglapas sa RA 10666 (Safety of Children Aboard Motorcycles)
* 2 – Sobra ang karga nga pasahero sa motor (labaw sa usa ka back rider)
* 1 – Hanap o natago nga plaka sa sakyanan
* 2 – Driving with valid Driver’s License (alang sa verification)
* 3 – Gubaon nga parte sa sakyanan o hilis na nga ligid
* 1 – Ubang mga kalapasan
Ang mga sakyanan nga na-impound gitugyan ngadto sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Gitataw sa LTO nga kini nga mga operasyon nagtinguha nga mapugngan ang delikado nga pamaagi sa pagmaneho ug maseguro ang kaluwasan sa tanang naggamit sa dalan.
Nagpadayon ang panawagan sa mga awtoridad sa mga motorista nga magmaneho nga adunay responsibilidad, sundon ang mga balaod sa trapiko, ug dili gyud magmaneho kon nakainom og ilimnong makahubog. / PR