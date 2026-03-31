9 ka motorista’ng hubog sikop atol sa check point

Tungod sa sunodsunod nga mga aksidente sa kadalanan nga naglambigit sa mga hubog nga drayber, ang Cebu City Police Office (CCPO) sa pagpangulo ni Police Colonel George Ylanan, nakig-alayon sa Land Transportation Office (LTO) 7 ug Philippine Coast Guard (PCG) Special Operations Task Group aron ipatuman ang Republic Act 10586 o ang “Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.”
Niadtong gabii sa Sabado, Marso 28, 2026, nagpahigayon ang CCPO, LTO 7, Highway Patrol Group (HPG) 7, ug PCG og checkpoint duol sa usa ka imnanan sa uptown area sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa maong operasyon, daghang mga motorista ang nasakpang nagmaneho nga nakainom, hinungdan nga giimbargohan sila og lisensya sa LTO 7.
Nagpositibo sa alcohol intoxication ug gi-turn over sa Cebu City Traffic Enforcement Unit (CCTEU) ang siyam nga nadakpan samtang ang ilang mga sakyanan gi-impound.
Duna say 73 ka Temporary Operator’s Permits (TOPs) ang giisyo sa LTO 7.
Naglakip kini sa pagmaneho nga hubog, wala marehistro nga sakyanan, paglapas sa seatbelt ug helmet laws.
Gikompirmar ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, ang tigpamaba sa CCPO, nga himuon na kini nga regular nga kalihukan aron malikayan ang mga disgrasya sa kadalanan nga kasagarang mahitabo matag katapusan sa semana.
“Mahimo na kining regular nga programa o aktibidad sa Cebu City Police Office in coordination with Land Transportation Office 7 ug Highway Patrol Unit. Kining mga ahensiya magtinabangay na sa pag-check sa mga drayber nga nakainom,” matod ni Oriol.
Ang tuyo sa CCPO mao ang pag-imbargo sa lisensya ug pagpugong sa mga hubog nga drayber sa dili pa sila makapahinabo og disgrasya nga makakutlo og kinabuhi. /