9 ka opisyal sa DPWH mikuwestyon sa venue sa kaso, gusto ipabasura

Napulo ka indibidwal, lakip na sila si Sarah Discaya ug Maria Roman Rimando, ang nitambong sa ilang unang court hearing sa Branch 27 sa Regional Trial Court (RTC) sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Lunes, Enero 5, 2026, may kalabutan sa mga kaso nga gipasaka batok kanila.
Ang tanang akusado nitambong sa husay pinaagi sa videoconference gikan sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Kadaghanan sa mga akusado, diin ang uban kanila mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Davao Occidental, ni-file og motion to quash information .
Ilang gituki nga ang OCA-Circular No. 328-2025 dili angay ipahamtang sa mga akusadong opisyal.
Sumala ni Atty. Joseph Randi Torregosa, ang abogado ni Rodrigo Larete, officer-in-charge sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office, ang mando sa Korte Suprema bahin sa pagbalhin sa mga kaso ngadto sa laing judicial region dili magamit sa mga akusado niini nga kaso.
Matod ni Torregosa, ang kaso kinahanglan nga magpabilin sa RTC Malita, Davao Occidental, tungod kay wala’y bisan usa sa mga akusado ang naghupot og posisyon nga adunay Salary Grade 27 o pataas, sumala sa gimando sa Korte Suprema.
Si RTC Branch 27 Presiding Judge Nelson Leyco wala pa mohatag og desisyon mahitungod sa maong mga motion. / DPC