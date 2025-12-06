9 ka Pinoy nga gibihag sa mga rebeldeng Houthi, nakauli na

Bisan pa sa mga kalisdanan nga ilang nasinati sulod sa milabay nga lima ka bulan, ang siyam ka Pinoy nga mga tripolante sa MV Eternity C malipayon sa ilang pagbalik sa nasud kaniadtong Huwebes sa gabii, Disyembre 4, 2025, matud pa sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).
Sa usa ka interbyu sa telebisyon kaniadtong Biyernes, si OWWA Deputy Administrator Jasmine Gapatan miingon nga ang siyam ka mga Filipino nga seafarer nga gibuhian sa mga rebelde nga Houthi malipayon nga nakig-uban pagbalik sa ilang mga pamilya.
Niadtong Huwebes sa gabii, ang siyam ka mga tripolante sa Liberian-flagged bulk carrier nakabalik na sa ilang panimalay sa Pilipinas.
Nahitabo kini lima ka bulan human sila gidakop sa mga rebelde nga Houthi, kinsa miatake sa MV Eternity C didto sa Red Sea kaniadtong Hulyo 2025.
Ang opisyal sa OWWA miingon nga ang Department of Migrant Workers (DMW) maoy nag-host og Misa sa Pasalamat ug paniudto alang sa mga Filipino nga seafarers ug sa ilang mga pamilya kaniadtong Biyernes.
Matud pa ni Gapatan, ilang pahibaw-on ang mga tripolante sa lain-laing mga programa ug tabang nga mahimo nilang mapahimuslan gikan sa gobyerno.
Kini naglakip sa pinansyal nga tabang, tabang sa pangisip ug medikal (psychosocial and medical), reintegrasyon, referrals sa trabaho (job referrals), pagtambag sa negosyo (business counseling), ug pinansyal nga literasiya (financial literacy). / Anton Banal/SunStar Philippines