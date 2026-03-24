9 ka polis nakigpinusilay sa Sn. Fernando gipasidunggan

Giila sa Police Regional Office (PRO) 7 ang kaisog ug kabayanihon sa siyam ka mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 7 nga nalambigit sa usa ka engkwentro batok sa notadong kriminal sa San Fernando, Sugbo niadtong Sabado.
Atol sa flag-raising ceremony sa PRO 7 niadtong Lunes, Marso 23, 2026, gipangulohan ni Police Brigadier General Redrico Maranan ang pagtunol sa Medalya ng Kadakilaan ngadto sa “assaulting team” nga niresponde sa Sityo Boloc-Boloc, Barangay Sangat.
Giila ang mga nakadawat sa pasidungog nga sila si Police Captain Rodney Bantolo, Police Master Sergeant Patrocinio Apura III, Police Staff Sergeant Arniel Cañamo, Police Staff Sergeant Mark Chester Mabale, Police Staff Sergeant Raul Manango, Police Staff Sergeant John Rolan Mesia, Police Corporal Jeff Ryle Delposo, ug Patrolman Dino Martorillas.
Samtang gipasidunggan ang grupo sa RMFB 7, personal sab nga niduaw si Cebu Police Provincial Office (CPPO) Director PCol Abubakar Mangelen Jr. kang Police Patrolman Kim Ceniza Villariaza sa tambalanan.
Si Villariaza nasamdan sa iyang walang ilok atol sa maong pinusilay apan gidayeg ni Mangelen tungod sa wala niini pagbiya sa iyang pwesto bisan og duna na’y samad.
Gihatagan sab og pasidungog sa CPPO ang maong polis tungod sa iyang tiunay nga espiritu sa serbisyo ug sakripisyo.
Ang maong engkwentro nahitabo niadtong Sabado, Marso 21, diin ang mga polis niresponde batok sa usa ka wanted nga kriminal sa Barangay Sangat. Gawas sa maong mga polis, gipasidunggan sab sa PRO 7 ang uban pang mga personnel nga nakatala og dagkong accomplishment sa ilang anti-criminality operations sa tibuok rehiyon. / AYB