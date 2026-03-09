9 ka sugarol sikop sa ronda sa tigbakayan

Siyam ka mga sabungero ang nadakpan human gironda sa kapulisan ang tigbakayan alas 2:30 sa hapon, Dominggo, Marso 8, 2026, sa Sityo Looc, Brgy. Tayud, Lungsod sa Consolacion.
Ang mga napusasan giila sa ilang mga alyas nga Densio, 43, taga Brgy. Calero, Liloan; Danny, 52, taga Talisay City, Cebu; Audie, 55, taga Liloan, Cebu; Ramir, 45, taga Tayud, Consolacion; Kim, 31, taga Brgy. Tayud, Consolacion; Vanie, 49, taga Liloan; Junel, 26, taga Brgy. Tayud, Consolacion; Aries, 39, taga lungsod sa Liloan; ug Al, 60, taga Brgy. Tayud, Consolacion.
Si Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Consolacion Police Station, nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu niingon nga nakadawat sila’g impormasyon kabahin sa daghang sugarol sa nahisgutang lugar nga nagtigbakay.
Ila dayon kining girespondehan ug sa pag-abot sa nahisgutang lugar, naglumbaanay og panagan ang mga sugarol.
Atol sa ginukdanay, na-trap ang siyam ka sugarol hinungdan nga napusasan. / GPL