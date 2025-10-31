'9 ka tawo' mi-ambush sa 2 polis

Sa nagpadayon nga imbestigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa kamatayon ni Police Captain Joel Hernan Deiparine ug pagka-angol sa iyang kauban niadtong gabii sa Sabado, Oktubre 25, 2025, sa Sityo Bala, Barangay Sudlon 2, bukirang dapit sa Cebu City, nitumaw nga gibanhigan ang mga biktima.
Adunay dugang tulo ka mga ka suspek nga giingong nalambigit sa pagpamusil ang nasikop sa kapulisan.
Gibutyag ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office (PRO)7 nga moabot ngadto sa siyam ka mga tawo ang giingong nitabang sa pagpusil sa mga biktima samtang nagtungas sa karsada paingon sa nahimutangan ni Leonardo Manto Jr., alyas Jun.
Adunay nakuha nga mga pangalan ang kapulisan sa mga tawo nga giingong nalambigit sa pagpamusil samtang ang uban nitabang sa paghipos o pagtago sa mga armas nga gigamit.
Sa pagsusi sa crime scene nga gipahigayon sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) personnel, moabot sa 45 ka basiyo sa nagka lain-laing kalibre sa armas ug sagad niini gikan sa high powered firearms sama sa M16, Caliber 45, 9MM ug Caliber 30 Garand.
Ang usa sa mga suspek nga anaa sa kustodiya sa Cebu City Police Office (CCPO) mao ang sakop sa pamilya ni Jun Manto nga gitago sa pangalan nga Dion.
Giingong si Dion niluwat na sa iyang pinanumpaang pamahayag ug nisaysay gikan sa pagsugod hangtod nga nahitabo ang pag-ambush ug nitug-an sa iyang mga kaubanan.
NISIBAT
Base sa pamahayag ni Dion, human sa hitabo alas 11:00 sa gabii si Manto nisakay sa iyang motor ug nilahos sa Dakbayan Toledo.
Pipila ka oras ang nilabay nianang kaadlawon, nibiyahe na sab kini paingon sa Danao City, alas 3 sa kaadlawon, Domingo, Oktubre 26, 2025.
Pag-abot sa Danao nisakay kini og pumpboat ug nagpahatod sa Isabel Leyte ug nibayad og P6,000 diin siya nanukad og sakay sa Philtranco Bus padulong sa Manila ug didto na nisurender.
Nailhan na sab sa kapulisan kon si kinsa ang nagtabang kang Manto nga makasibat ug kinsa ang iyang gidangpan sa Manila nga matod pa duha ka elected official sa Dakbayan sa Pasig nga posible nga apil unya nga mapasakaan og kaso.
Nasayran nga ang background ni Manto usa ka kanhi reservist sa Philippine Army, ug nigawas sa ilang intelligence monitoring nga nanag-iya kini og mga armas adunay loose firearms gawas sa iyang mga lisensyado nga armas.
Gibutyag ni Maranan nga nakadawat sila og report nga si Manto gihimong hitman sa usa ka politiko sa Negros Oriental, apan gikinahanglan pa nga i-verify.
Samtang si acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez nihangop sa resulta sa imbestigasyon sa kapulisan sa Central Visayas lakip na sa dali nga pagdakop sa mga suspek sa krimen.
Giangkon ni Nartatez nga nahibulong siya kay dali ra nga nakaabot sa Pasig si Manto.
Niawhag siya sa publiko nga nasayod sa krimen nga mogawas na ug mo kooperar sa gihimong imbestigasyon.
Sa pangutana kung kinsa ang makadawat sa P500,000 nga reward money, si Nartatez nitataw nga kadtong naghatag sa impormasyon kung asa nagtago sa Pasig si Manto. / AYB