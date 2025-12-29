9 ka tindahan naugdaw sa pabuto

Siyam ka mga tindahan sa pabuto ang naugdaw sa sunog mga alas 9 pasado sa gabii, Dominggo, Disyembre 28, 2025, sa may Sitio Estaca, Barangay Minolos, Lungsod sa Barili.
Si Fire Inspector Anadith Trasporte, acting fire marshall sa Lungsod sa Barili, nibutyag nga nadawat nila ang taho mahitungod sa sunog mga alas 9:33 sa gabii ug naabot sila sa maong dapit human sa singko minutos.
Nakontrolar sa mga bombero ang sunog mga alas 9:48 sa gabii ug hingpit kini nga napawong pagka alas 9:59 sa gabii.
Ang maong sunog giisa kutob ra sa first alarm tungod kay dali ra kini nga narespondihan.
Sumala ni Trasporte, anaa sa 15 ka tindahan sa pabuto tanan ang naa sa dapit apan siyam niini ang hingpit nga naugdaw.
Nasayran nga sa stall number 15 nagsugod ang maong sunog diin giingong gidagkotan sa duha ka tawo ang gipalit nilang pabuto.
Matod ni Leo Bayno nga ang duha ka tawo nga nipalit og ‘triangle’ sa katapusang tindahan niduslit niini og gilabay ra usab kini sa laing tray sa pabuto hinungdan nga gidakop ang kayo og nisilaob.
Dugang ni Bayno nga dali sab nga nisibat ang duha ka tawo nga wa nila nailhi dihang niulbo na ang maong sunog.
Giingong ang gisakyan nga motor sa duha ka lalaki naapil sab og kasunog.
Atol sa sunog, ang mga kwitis og ubang pabuto nanglupad ug didto nibuto sa kawanangan nga sama sa usa ka fireworks display.
"As per sa atoang stall number 15, naay duha ka tawo nga nipalit sa iyaha. So kanang duha ka tawo mao na ang susihon pa. Nagpasalamat pud ta sa PNP Barili kay niuban gyud sila namo nga ilang gisunod gyud asa to nidagan ang kadtong duha ka tawo. So diha lang makaingon ta sa duha ka tawo nga maoy usa sa hinungdan nganong nasunog didtong dapita,’’ sumala ni Trasporte.
Dugang niya nga kanunay nilang gipaubos og seminar ang mga naninda og pabuto sa dili pa sila magsugod og pamaligya.
Nagbutang sab sila og karatola nga bawal manigarilyo ug bawal sab mo-testing.
Wala ra hinuoy gikataho nga naangol sa maong insidente.
Gibanabana sa mga naninda nga moabot og kapin P2 milyunes ang tibuok nga danyos sa ilang tindahan og sa mga paninda. /