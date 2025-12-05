9 ka ‘usher’ sa swertres sikop

Wala kaipsot sa kapulisan ang siyam ka usher sa illegal swertres number games human napusasan sa sunodsunod nga operation sa managlahing lugar sa Probinsiya sa Sugbo.
Atol sa maong operation, adunay usher nga nakuhaan sab sa ilegal nga drugas.
Gipangpusasan ang magsuon nga usher nga sila si Fretzie Abunalo, 30, ug si Alma Abunalo, 37, ug ang usa ka Evangeline Baromeda, 49 , pulos taga Toledo.
Narekober sa ilang posisyon ang mga gambling paraphernalia, pusta, ug uban pa.
Nasikop sab ang duha ka usher nga sila si Aldam Dela Cruz, 53, ug Edelberto Orbiso, 58, sa Lungsod sa Medellin.
Ang kapulisan sa Lungsod sa Barili nakasikop sa usher nga si Marvin Lacostales, 22, taga Barangay Balao.
Si Roel Romo, 35, taga Brgy. San Jose, Lungsod sa Catmon, Mark Ursal, 20, taga Brgy. Puente, Lungsod sa Carmen nangadakpan sab sa ilang pagka-usher.
Laing usher ang nadakpan ug nakuhaan og duha ka pakete sa shabu si Tomas Lavador, 37, taga Brgy. Ibabao, Lungsod sa Sogod.
Ang mga dinakpan napasakaan na og kasong kalapasan sa RA. 9287 . / GPL