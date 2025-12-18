90% na ang nakadawat og Noche Buena sa Mandaue City

Mopadayon ang pagpanghatag sa Gugma sa Pasko Noche Buena Packs sa Dakbayan sa Mandaue hangtod sa Disyembre 19, 2025.
Kini samtang naningkamot ang kagamhanan sa dakbayan nga maseguro nga linibo ka mga panimalay ang makadawat og hinabang sa dili pa ang Pasko.
Matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, ang maong programa nakaabot na sa kapin 90 porsiyento sa mga gitunong nga benepisyaryo diin daghan kanila ang unang higayon pa nga nakadawat og Christmas food packs.
“Nalipay kaayo mi nga bisan kapin na sa 90 porsiyento sa atong mga benepisyaryo ang nakadawat na niining mga Christmas food pack ug kini ang unang higayon nga gihimo nato kini dinhi sa Mandaue,” matod ni Ouano.
Gihulagway niya ang inisyatiba isip usa sa labing inklusibo nga holiday program sa siyudad.
Gitataw sa mayor nga ang pagpanghatag niabot sa krusyal nga panahon, ilabi na alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa mga niaging kalamidad sama sa bagyo ug linog.
“Tungod sa mga kalamidad nga atong nasinati, ang mga bagyo ug ang linog, labing minos duna na silay gipaabot karong Pasko,” dugang ni Ouano.
Matod niya, tinguha sa siyudad nga hatagan og rason ang mga residente nga malipay taliwala sa mga hagit nga giatubang karong tuiga.
Gipasalamatan usab ni Ouano ang Mandaue City Council ug si Vice Mayor Glenn Bercede sa pag-aprobar sa badyet nga naghimong posible sa maong proyekto, ingon man ang mga kawani sa barangay ug siyudad nga nangunay sa pagpang-apud-apod.
Gihangyo sa mayor ang City Council nga mopasar og ordinansa aron mahimong institutionalized o permanente na ang programang “Gugma sa Pasko.” Tumong niini nga maseguro nga magpadayon ang tradisyon bisan kinsa pa ang molingkod nga opisyal sa umaabot.
“Ang akong hangyo sa City Council mao ang pagpasara og ordinansa aron kini nga programa ma-institutionalize. Bisan kinsa pa ang molingkod sa katungdanan, ang Gugma sa Pasko Christmas food packs kinahanglan magpadayon,” matod ni Ouano.
Alang sa mga panimalay nga wala pa makadawat, gipasabot ni Ouano nga ang listahan base sa City-Based Monitoring System (CBMS) niadtong 2023.
Tungod kay pipila na lang ka adlaw sa dili pa ang Pasko, lisod na ang paghimo og bag-ong rehistrasyon sa barangay.
Apan aron masulbad kini, ang siyudad naggahin og 14,000 ka ekstra nga mga pack.
Gimanduan ni Ouano ang mga opisyal sa barangay nga i-verify ang mga balay nga wala pa makadawat.
“Kon ang balay tinuod nga wala makadawat og food pack, bisan unsa pa kadaghan ang pamilya nga nagpuyo diha, hatagan gyud sila og usa,” pasalig sa mayor.
Bisan kon duna’y gamay nga kalangay sa pipila ka dapit tungod sa verification, gipaniguro ni Ouano nga ang tanang kwalipikadong panimalay makadawat sa ilang Noche Buena Packs sa dili pa ang Bag-ong Tuig. / ABC