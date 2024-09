900 ka aplikante sa job fair sa Lapu-Lapu

Kapin sa 900 ka mga rehistradong nangita og trabaho ang ningsalmot sa job fairs sa Public Employment Service Office (Peso) sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa buwan sa Septiyembre, uban sa dugang mga kalihoan nga gikatakda sa dili pa matapos ang tuig.

Sa bag-o lang nahuman nga job fairs, mikabat sa 139 ka mga rehistrante ang na-hire, diin 103 ang sigurado nga may posisyon sa kalihokan niadtong Septiyembre 20 sa usa ka mall sa Barangay Basak ug 36 sa gym sa Barangay Punta Engaño niadtong Septiyembre 27.

Ang officer-in-charge sa Peso nga si Kim Francisco sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Sabado nagkanayon nga "successful" ang gipahigayong job fairs tungod kay nakadani kini sa mga lokal gikan sa dakbayan.

Hinuon, namatikdan ni Francisco nga adunay negatibo ug positibo nga implikasyon kalabot sa turnout sa mga job fair, nga nag-ingon nga ang mga kwalipikasyon ug mga kinahanglanon wala mahiuyon sa job-goers.

Namatikdan usab sa opisyal sa Peso nga kaniadto gamay ra ang mga job fair nga nakadani sa daghang mga nangita og trabaho. Bisan pa, karon nga ang mga job fairs gi-host hapit matag bulan, ang gidaghanon sa mga nangita og trabaho ingon og mikunhod.

“The skills and qualifications of job seekers often don’t match the requirements at the job fairs, whether professional or skilled. On the positive side, maybe our constituents are already employed,” matod ni Francisco.

Ang job fair nga gipahigayon sa Barangay Basak naka-cater sa 709 ka mga rehistradong aplikante lakip na sa 29 ka mga bakwit gikan niadtong 2023 hangtod sa 2024.

Nagkadaiyang industriya, apil ang tulo ka business process outsourcing (BPO), economic zone companies, supermarkets, malls, sports apparel, ug hotels and resorts, nihatag og kinatibuk-ang 2,838 ka bakanteng trabaho gikan sa 22 ka kompanya.

Sa laing bahin, ang barangay job fair nga gipahigayon sa Punta Engaño niabot sa kinatibuk-ang 141 ka mga aplikante nga dunay 2,196 ka bakanteng trabaho gikan sa 10 ka misalmot nga kompaniya.

Ang mga partisipanteng industriya naglakip sa BPO, supermarkets, construction, hospitality, housekeeping, office staff, ug bakery sectors./ DPC