900 ka drug suspects sikop sa Central Visayas

Dul-an sa 900 ka mga drug personality ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 sa usa ka buwan nga anti-illegal drug operation sa tibuok Marso 2026, samtang P28.8 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas sab ang nasakmit.
Sa datos nga gipahibalo sa PRO 7, nakalusad sila og 743 ka anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 820 ka drug personalities.
Sa maong gidaghanon, tulo kanila giila nga high value individual, 21 ka street level drug pushers, ug 796 ka drug offenders.
Atol sa maong mga operasyon, ang kapulisan nakasakmit og 4,244 ka gramo sa shabu ug laing matang sa ilegal nga drugas nga dunay standard drug price nga P28,859,200.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nibutyag nga ang malampuson nga operasyon nagpakita sa ka agresibo sa iyang mga sakop ug walay paglugak sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas sa tibuok rehiyon 7. (AYB)