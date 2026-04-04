91 ka sugarol nasikop atol sa Semana Santa

Miabot sa 91 ka mga indibidwal ang nagtingkagol sa nagkadaiyang mga selda sa kapulisan human gipahugtan ang kampanya batok sa ilegal nga sugal o tigbakay sa tibuok Sugbo niadtong Huwebes ug Biyernes Santo, Abril 2-3, 2026.
Sa kinatibuk-ang ihap, ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) nakatala og labing daghang nadakpan nga miabot sa 79 ka sugarol gikan sa 22 ka mga operasyon.
Samtang ang Cebu City Police Office (CCPO) pinaagi sa Guadalupe Police Station nakasikop og 12 ka indibidwal.
Kini human sa sayong kamanduan nilang Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), ug Police Colonel George Ylanan sa Cebu City Police Office (CCPO), nga tutokan ang ilegal nga sugal samtang naghandom ang katawhan sa Semana Santa.
Sa Dakbayan sa Sugbo, 12 ka sugarol ang nasikop sa mga sakop sa Guadalupe Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Vinstene Ponce Bontilao.
Ang operasyon nahitabo alas 1:20 sa hapon niadtong Huwebes Santo sa Sityo Kasagingan, Banawa, human makadawat og sumbong ang kapulisan bahin sa kapin 50 ka mga tawo nga nagpundok aron magtigbakay.
Bisan pa man sa pagsuway og dagan sa uban, 12 ang wala makalusot.
Nasakmit gikan kanila ang usa ka patay ug usa ka buhi nga manok igtatari, mga tari, ug cash nga moabot sa P805.
Sa Dakbayan sa Naga, upat ka sugarol ang nadakpan sa Barangay Naalad alas 2:00 sa hapon niadtong Biyernes Santo.
Naglumba og panagan ang mga sugarol pag-abot sa mga operatiba, apan upat nga hinay managan ang napusasan.
Nakuha gikan kanila ang duha ka manok ug P1,700 nga pusta.
Sa dakbayan sa Toledo, unom usab ka sabongero ang natiklo sa Sityo Pandong Bato, Barangay Media Once, alas 2:30 sa hapon sa Biyernes Santo. Narekuber sa ilang posisyon ang duha ka bihag, tari, ug P1,000 nga pusta.
Samtang sa Isla sa Camotes, lima ka giila nga apostoles sa sabong ang nadakpan sa Lungsod sa San Francisco niadtong Huwebes Santo. / AYB, GPL