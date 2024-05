911 hotline ilusad sa siyudad sa Sugbo

Nagplano ang Cebu City Government sa paglusad og 911 hotline karong Hunyo, tukma aron magamit panahon sa Palarong Pambansa 2024 sa Hulyo ning tuiga.

Kini madugangan sa usa ka halapad nga pagbutang sa usa ka CCTV (closed-circuit television) nga sistema sa palibot sa siyudad aron sa pag-establisar sa mas paspas nga pagtubag sa kalamidad.

Giaprubahan sa kagamhanan sa dakbayan ang Next Generation Advanced (NGA) 911 project nga ipadayon nga naggahin og proposed budget nga P9 milyones.

Sa press conference niadtong Biyernes, Mayo 24, 2024, si Ro­bert Llagono, Philippines country manager sa NGA 911, mipasabot nga sa kasamta­ngang sistema sa Pilipinas, kon adunay mag-dial sa 911, ang ope­rator magsugod pinaagi sa pagpangutana sama sa lokasyon sa nanawag.

Apan matud pa ni Llagono, sa sistema sa 911 nga sa dili madugay maangkon sa dakbayan sa Sugbo, ang nahimutangan sa nanawag mahibaw-an dayon sa higayon nga madawat ang tawag.

Ang lokasyon karon gi-access pinaagi sa wireless fidelity (Wi-Fi), ug sa dili madugay moga­mit sila og fiber nga adunay duha ka redundancy circuit.

Dugang ni Llagono nga dili lang kini magtumbok sa nahimutangan sa nanawag kon dili usab sa pag-ila sa labing duol nga motubag, matod pa nga sa Estados Unidos, 90 porsiyento sa mga tawag niini matubag sulod sa 10 segundos.

Matod ni Llagono, hatagan nila ang Cebu City og redundancies aron masiguro ang uptime nga garantiya nga 99.9 porsyento.

IP NETWORK

Gidugang niya hatagan nila ang siyudad og kaugalingong Emergency Service IP network.

Sigon niya, ang tanang tawag sa emerhensya i-coordinate gikan sa national level ngadto sa City Hall pinaagi niini nga network.

Kini nga serbisyo sa emerhensya nga IP network adunay labing gamay nga tulo nga redundancies:

1. Secure fiber, nga ilang huptan ug bayran.

2. Usa ka LTE network isip backup.

3. Usa ka Starlink network o sirkito, nga i-install aron masi­guro nga bisan unsa pa ang mahitabo sa command center, kini ang katapusan nga pagkanaog.

Si Llagono miingon nga kini nga setup magtugot sa communication command center sa pag-coordinate sa rescue efforts ug sa epektibong komunikasyon sa nasudnong gobyerno.

Si Dax Arcilla, pangulo sa City’s Management Information and Computer Services, niingon nga ilang giandam ang CCTV camera units, nanghinaot nga maapil na kini sa 911 emergency call handling system sa Hunyo.

Dugang ni Arcilla nga makig-alayon sila sa mga ahensya sama sa Philippine National Police (PNP).

“As soon as we are done with the CCTV cameras, we will integrate them. Then all the commercial establishments and the PNP will make an effort to integ­rate all the CCTV cameras so that we will be able to investigate and respond (more effectively),” matod ni Arcilla. / AML