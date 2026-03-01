92 na ka bora-bora nga motor, nadakpan

Makatagamtam na ang mga residente og mas malinawon nga palibot, sanglit dul-an na sa usa ka gatos ka motorsiklo nga adunay saba nga tombotso ko bora-bora ang gisakmit sa mga awtoridad sukad gihingusgan sa Land Transportation Office (LTO 7) ang pagpanakop niini sugod niadtong Pebrero 23, 2026.
Gipahibalo sa LTO 7 sa SunStar Cebu, nga ang operasyon sa Cebu City, Mandaue City, ug Talisay City niresulta sa pag-impound sa 92 ka motor hangtod niadtong Pebrero 28.
Sa maong gidaghanon, 42 ang gikan sa Mandaue City, 34 sa Cebu City, ug 16 sa Talisay City.
Ang mga operasyon hiniusang gipahigayon sa LTO, City Transport and Traffic Operations Development Authority, Mandaue Enforcement Team, ug sa Traffic Enforcement Unit sa Philippine National Police sa Mandaue.
Matod sa mga awtoridad, ang gipakusgan nga kampanya nagtarget sa mga motor nga gitaoran og hilabihan ka saba nga tambutso nga makadisturbo sa publiko ug delikado sa kaluwasan sa dalan.
Niadtong Pebrero 23, gilusad sa LTO ang usa ka dakong operasyon sa Cebu City subay sa direktiba gikan sa Office of the Assistant Secretary aron estriktong ipatuman ang mga regulasyon sa dili awtorisado nga pag-usab sa tambutso.
Sumala sa opisyal nga website sa LTO, ang nasudnong sumbanan alang sa gikusgon sa tingog sa tambutso sa sakyanan maoy 99 decibels (dB) ug dili kini angay molapas niana.
“The sound level of the motor vehicle for the exhaust of the muffler shall not exceed 99 dB, taken at an engine speed of 2,000 to 2,500 rpm,” matud sa ahensya.
Gipatin-aw usab sa LTO nga kadaghanan sa mga sakyanan gidisenyo nga adunay ubos nga lebel sa kasaba, ug nidugang nga ang sige-sige nga pagkaladlad sa hilabihang kasaba makahatag og risgo sa panglawas sa mga drayber, pasahero, ug mga silingang residente.
Ang mga malapason mahimong multahan og dili moubos sa P5,000, sakmiton ang ilang mga motor, ug kinahanglan nga ilisan ang illegal nga tambutso diha mismo sa impoundment site. / DPC